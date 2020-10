De acuerdo con el diario Excélsior, cuando los estudiantes entraron al enlace para una lección de física escucharon gemidos, gritos y llantos de una mujer, así como golpes.

Los alumnos empezaron a grabar la pantalla, pues temían que su profesor le estuviera dando una paliza a su esposa, sin darse cuenta que la cámara y el micrófono de su computador estaban prendidos, indica el mismo medio.

Unos segundos después, el profesor, identificado como Cuauhtémoc Chiapa Monroy, se sentó al frente de la cámara y saludó a sus estudiantes como si nada hubiera pasado.

Al día siguiente, unos 30 alumnos encapuchados se tomaron las instalaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 9 Aragón y denunciaron a Chiapa Monroy, detalla Excélsior.

La institución educativa informó a la opinión pública que separó de sus funciones al profesor, mientras las autoridades respectivas avanzan en la investigación.

Sin embargo, una vez se volvió viral el video, Cuauhtémoc Chiapa Monroy salió al paso de las críticas y negó todo de lo que lo acusan en un video en el que estaba junto a su esposa.

El mexicano aseguró que los sonidos eran ajenos a su casa: “Explicarles que estos ruidos son ajenos a las instalaciones donde nos encontramos, donde habitamos, nosotros vivimos en un edificio en condominio y está rodeado de varios departamentos y a veces se escuchan ruidos externos, pero son ruidos ajenos a la clase”, aseguró citado por Excélsior.

Por su parte, su esposa ratificó esa versión y dijo estar muy sorprendida con las acusaciones a su marido.

“Efectivamente como dice Cuauhtémoc se escuchan infinidad de ruidos y no podemos estar ajenos a ellos, no podemos salir y callar a la gente, puesto que no lo podemos controlar. No existe ningún problema, como ven no hay ningún tipo de mala situación”, explicó la mujer.