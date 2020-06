Cierto día, después de su despido, el hombre se sintió “aburrido y desanimado”, así que su hija menor lo animó a hacer videos en los que preparara algunos platillos caseros, aprovechando que tenía talento para la culinaria, informó El Financiero.

En entrevista con ese diario, ‘Tito’ —nacido en Monterrey— aseguró que este es todo un reto para él debido a que no está muy familiarizado con la tecnología.

“Me estoy quedando muy atrás y eso no me gusta. Esto es un reto, a mí no me gusta dejar los retos sin resolver”, comentó el hombre al mismo medio.