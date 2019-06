En las imágenes se ve que el padre graba la avalancha con su celular mientras su esposa y sus hijos empiezan a angustiarse. “Tomas, ¿eso no es una avalancha?”, le pregunta la mujer, y él le responde: “Sí, pero está controlada”.

“No luce controlada para mí”, manifiesta ella al ver que la nieve cae cada vez más rápido y con mayor fuerza en dirección a ellos. Al final, el hombre escapa y deja atrás a su familia.

Me watching a bad situation and doing nothing till the final hour: pic.twitter.com/C4HC58sD7y

