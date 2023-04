Natalia Madrid es sensación en redes sociales por cuenta de una singular instantánea que sus padres le tomaron el día de su graduación a las afueras de la facultad de la carrera que escogió para cursar sus estudios superiores en Montería.

(Vea también: Estudiantes le dedicaron su diploma de bachiller al vendedor que les fiaba para comer)

La joven posó orgullosamente para la foto del recuerdo con la caja de obleas que la acompañó durante su período académico y en las calles de la capital cordobesa, donde vendía a $ 1.000 el tradicional pastel de dulce para obtener ingresos para ayudar a sus padres a costear la matrícula de los semestres, los pasajes para trasladarse hasta el claustro universitario, y otros gastos.

“Estoy muy agradecida con Dios y con mi familia por todo el apoyo que me han brindado en este camino. Siempre me he esforzado por ser una buena estudiante y sé que este es solo el comienzo de una gran carrera”, dijo la graduanda en una entrevista a Chicanoticias.