La familia que publicó la oferta es de Norwich (Inglaterra) y fue subida a la plataforma Gumtree por un hombre que se hace llamar Nigel, informó el portal Mirror.

“Hemos renovado completamente nuestra casa y nuestros sofás están casi listos, son extremadamente caros y de cuero, y no podemos tomar el riesgo de que los dañe”, se lee en el anuncio.

En otro apartado dice: “Vendemos una perrita Jack Russel, la hemos tenido por 6 años, desde que era cachorra. Debido a que no es culpa suya, tenemos que dejarla ir”.

Agregan que a Elsi le encantan los paseos y es muy inteligente, pero se emociona si ve ardillas, ratas o incluso un rottweilers.

La publicación se hizo viral y cientos de usuarios criticaron a la familia y la calificaron de no tener corazón.

“Absolutamente vergonzoso. Mis muebles son viejos y están destrozados, pero mientras el perro lo encuentre cómodo es grandioso. La gente se vuelve tan ciega por el consumismo y esas cosas que no pueden ver lo que es importante”, escribió un internauta, comentario que rescato el medio británico.

Otro expresó: “No puedo creer que alguien abandone un perro que ha tenido durante 6 años porque está comprando un sofá nuevo”.

Can’t believe you would get rid of a dog you have had for 6 years because you are getting a new sofa and happily advertise that fact. Surely if you loved your pet they come before a sofa what heartless people they are poor wee dog replaced by material goods

— Eleanor Hurley (@alisonblair30) April 18, 2019