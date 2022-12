En Instagram, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Aceu, seccional Valledupar, publicó un video en el que se observa a unos estudiantes de la carrera de Microbiología de la Universidad Popular del Cesar, UPC, en una clase de laboratorio, en la que sacrifican animales vivos como parte de su formación.

Específicamente, en el video difundido están los estudiantes cortando la cabeza de un pollito recién nacido con unas tijeras, mientras el animal está vivo.

Además del video, la Asociación publicó el pantallazo de una conversación, en la que una persona asegura que el docente encargado de la clase es de planta, es decir, es profesor permanente del Alma Máter. “El profesor nos dijo que se sacrifican 100 pollitos en 2 horas”, se logra leer en aquellos mensajes.

“Hacemos un llamado a la UPC para que no permita dentro del claustro universitario el maltrato animal, además, crear un protocolo en donde establezca la experimentación en laboratorio con animales no vivos”, dijo la Asociación de estudiantes.

La revelación de este video ha generado todo tipo de reacciones, claramente hay quienes rechazan tajantemente estos actos y exigen que se investigue quiénes son los responsables:

“Dios mío, ¿cómo es posible que se practiquen estos actos tan aberrantes?”, “en la universidad hay muchas cosas que se han normalizado, esto no puede seguir pasando”.

Pero, por otra parte, se encuentran las personas que afirman que estas medidas son necesarias: “Bueno, no hagamos los controles de calidad, y cuando se intoxiquen cada vez que consuman carne no se quejen”; “estos protocolos están regidos por un manual de control de enfermedades mundiales, no solo es en la UPC ni en el programa de Microbiología. Visiten una empresa avícola y se sorprenderán de cuántos lotes de pollos revisan diariamente”.