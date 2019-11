green

“Mad Max en Chile, y acá muchos incitando a esto… Ojalá que no pase acá, y, a los que les gusta, que la vayan a ver fuera de Colombia”, escribió Asprilla, quien hace unos días armó tremenda rumba por su cumpleaños número 50.

Después de una investigación por internet, la página Colombia Check descubrió que los disturbios que se ven en las imágenes no se habían grabado en Chile, sino en Irak:

“Con el buscador ruso Yandex encontramos que una versión más larga del video había sido publicada en Twitter y en noticieros de ese país. La cuenta de YouTube del canal REN TV, por ejemplo, publicó el video el 5 de noviembre pasado. En el video se reporta que manifestantes bloquearon el puerto iraquí de Umm Qasr”.

Al parecer, el exjugador de la Selección Colombia no se ha dado cuenta de que el video no es de las recientes protestas en Chile, pues no lo ha eliminado y tampoco se ha referido al error que cometió.

A continuación puede ver el trino que compartió: