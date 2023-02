La joven empieza contando en un video que, como bien sabe, el amor es ciego y no debe medir distancias, pero Bogotá implica estar a tres horas de una localidad a otra. Por esta razón, no podría estar con alguien que para visitarlo tuviera que perder tanto tiempo desplazándose.

(Vea también: Palabras que los paisas creen que “son universales”, pero en Bogotá no se entienden)

En la grabación se ve a la mujer con una pañoleta color rosa y les cuenta a sus seguidores que el amor por ella misma es tan grande que no puede con una relación que sería a distancia, y afirma:

“¿Ha visto la subida a Suba en carro? Creo que es más fácil escalar Monserrate; para un buñuelo como yo, que no se apagué el carro y le echen la madre, eso es imposible”.

Pero Suba no es la única zona bogotana que no le sirve, la ‘influencer’ añade otras localidades como la 80, hacia el lado de El Cortijo y Villas de Granada, y dice que, si tiene que coger alimentador, prefiere ir al Melgar o quedarse un fin de semana y llevar lonchera porque son dos horas llegando.

Zonas de Bogotá donde ‘tiktoker’ no tendría novio, además de Suba

También indica que después del Portal 80, todos es parecido, tiene nombre de verduras y plantas, y ella no tiene paciencia para todo eso. “Parece una realidad alterna, donde solo tiene una entrada y una salida, que es la calle 80. Si quiero escapar no lo puedo hacer rápido”, afirma la mujer en la grabación.

Por otra parte, dice que la calle 170 es otra localidad lejana, y que debería ser considerada parte de Tunja, porque es más cerca Soacha. Hacia ese lugar hay que coger Transmilenio, bus, y hasta burro habría que montar, afirma.

Además, hace una última referencia a la 68 con Américas, donde dice en el video, subido desde su cuenta @polv0deestrellas: “Solo hay un carril, ya que les dio por inventarse una ciclovía; y si llevo la bicicleta me la van a robar; y si montó en SITP alcanzo a cumplir los 30 y no he llegado al lugar”.

Cabe mencionar que se desconoce si la joven estaba hablando 100 por ciento en serio o solo quiso hacer un contenido llamativo para TikTok.