La escena fue registrada por uno de los compañeros del joven que entre risas, lo persiguen por el curioso transporte que decidió tomar.

(Vea también: [Video] Pasajero de un bus botó cáscara de banano al suelo y joven se lo lanzó de vuelta)

En el video se ve cuando un joven que cargaba una maleta en su espalda, y estaba vestido con camisa y pantalon azul oscuro, se trepó al vehículo y acompañó a la mujer que estaba recogiendo las basuras que sacan los ciudadanos de sus viviendas en la noche.

El carro arrancó, en la parte de atrás iba la trabajadora que llevaba puesto el uniforme de la empresa y el individuo quien iba para su casa, mientras se agarraban fuerte para no caer.

La grabación fue compartida en TikTok desde la cuenta @przligi, y ya supera las 124.000 reproducciones. Los usuarios aprovecharon para comentar el divertido transporte del sujeto.

“Transporte es transporte y más seguro que otros”, “buen viaje, buen servicio de taxi y gratis”, “esos lujos que uno se da”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

No se sabe dónde ocurrió esta curiosa escena. Aunque, cabe recordar que, por seguridad, están prohibidas este tipo de prácticas, aunque la empresa no se ha pronunciado al respecto y aún no se sabría si hubo alguna multa.