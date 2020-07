El usuario de Twitter @AlexJoestar622 publicó la imagen hace una semana y desde entonces tiene más de 106.000 ‘retuits’, 264.000 ‘me gusta’ y decenas de miles de comentarios.

La viralización de la foto hizo que muchas personas que no conocían esta especie ーmuchos en redes dicen que se trata de un murciélago zorro volador de corona dorada giganteー quedaran aterrorizados.

“Solo imagina este murciélago despertando y volando directamente hacia ti. Me iría del país”, “Este murciélago es más alto que yo, estoy horrorizado e impresionado en igual medida” o “¡Santo infierno!, estaría aterrorizado si viera uno de esos”, fueron algunos de los comentarios sobre el murciélago de “tamaño humano”.

Por ese motivo, @AlexJoestar622 decidió crear un hilo sobre la foto viral y explicar que aunque utilizó la frase “tamaño humano”, se equivocó y se refería a que pueden llegar a crecer al tamaño de un niño de 6 años, pero que su envergadura ーcon las alas abiertasー si puede llegar 1,70 metros.

“Déjenme aclarar las cosas un poco: la foto de arriba (la que él publicó) ya es vieja, la especie está en vía de extinción y este es un animal vegetariano que se alimenta principalmente de frutas”, escribió el tuitero con la intención de explicar que no hay motivos para tenerle miedo a este animal.

Heya, from the Philippines here. I can confirm this, they have a huuuuuge wingspan but the bodies are not really that big, more or less like the same body as a medium (bit smaller) sized dog. And yeah they only eat fruits, guavas most particularly. They're really gentle too.

