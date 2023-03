La polémica en torno a Severo Sinvergüenza, la heladería con temática para adultos que llegó a Cali para romper las redes sociales, sigue a la orden del día. Desde que se abrió el negocio, videos de toda clase comenzaron a hacerse virales.

En TikTok y Twitter, especialmente, se ha visto como los modelos que atienden venden paletas en forma del aparato reproductor masculino, las cuales entregan chorreándoles salsa encima y dándoselas directamente en la boca a los y las clientes, simulando un acto para mayores.

(Vea también: Quién es el criticado modelo del negocio ‘Severo sinvergüenza’, que se volvió viral)

Sin embargo, el video con el que se “pasaron de la raya”, fue uno donde el modelo le pone salsa en los pechos a una mujer y luego la limpia con la boca. Varios han señalado que al tratarse de un acto consensuado no debería ser escandaloso, y que la culpa la tuvo la persona que grabó y publicó el video.

Desde entonces, la heladería está siempre a reventar, no le cabe un cliente, por lo que las autoridades arribaron a poner orden.

Intervinieron Severo Sinvergüenza por video viral

La Secretaría de Seguridad de Cali, intervino este lunes en la noche la famosa heladería y establecieron algunas condiciones para que este local siga operando, las cuales son:

(Vea también: “No volverá a suceder”: Severo Sinvergüenza anuncia cambio y desinfla a algunas clientas)

No se puede permitir ingreso de menores de edad.



Deben polarizar el vidrio del restaurante para que desde afuera no se vea nada.



Prohibidos los golpes y cachetadas entre trabajadores y clientes.



Deben señalizar y controlar el comportamiento de todas las personas que los visite.



Este es el video de las autoridades en el establecimiento:

Les cayó la Policía. Este lunes en la noche las autoridades llegaron a #severosinverguenza la pastelería erótica de #Cali para hacer una inspección. Esto tras las denuncias de grabaciones de videos con alto contenido sexual dentro de la tienda. pic.twitter.com/UhdBc1618B — Vanguardia (@vanguardiacom) March 7, 2023

“Hemos visto los videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar. Si el establecimiento no cumple la normativa correspondiente, será sancionado, este tipo de actividades con actos obscenos no se pueden realizar”, aseguró el Secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, citado en El País