El diario ABC señaló que la foto fue tomada en Brownsville (Texas, EE. UU.); sin embargo, no hay certeza de esto, pues ningún medio estadounidense lo ha confirmado o desmentido.

Sin importar dónde haya ocurrido, los internautas y varios medios de comunicación han difundido profusamente la curiosa imagen, que provocó una ola de memes.

Pese a que la foto llamó la atención, este no es el primer sacerdote que usa una pistola de juguete para rociar agua bendita: a mediados de este mes, un cura de Míchigan bendijo a sus fieles con un arma de mentiras.

Ese padre aseguró que la idea le surgió como una forma de hacer un evento religioso que agradara a los niños y que se acogiera a las normas de distanciamiento social.

Recientemente, el portal News 18 también publicó la foto de un cura en Minnesota (EE. UU.) que bautizó a otro bebé con ese mismo método de la pistola de agua.

A continuación puede ver fotos de sacerdotes que han usado armas de juguete durante la pandemia y, en seguida, fotos del religioso que acabó convertido en meme:

"Hoy no, Satán".

"Dios los bendiga. Piu, piu".

