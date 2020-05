En las imágenes compartidas por usuarios de Twitter y Facebook, a Pelc se le ve con tapabocas y con una careta transparente que le cubre todo el rostro.

El portal BuzzFeed asegura que las imágenes fueron difundidas por un feligrés de la parroquia St. Ambrose de Grosse Pointe Park, Michigan, el día en que el padre Pelc, de 70 años, bendecía mercados que las familias llevaban en sus vehículos, al estilo ‘drive thru’ utilizado en restaurantes de comidas rápidas como McDonald’s.

El padre Pelc, en entrevista con el medio, dijo que la idea había surgido como una forma de hacer un evento religioso que agradara a los niños y que se acogiera a las norma de distanciamiento social, aunque advierte que consultó con expertos para asegurarse de que el chorro de agua fuera seguro para sus feligreses.

A Priest giving social distance blessings with a squirt pistol and what, I’m assuming, is Holy water. 2020 folks. pic.twitter.com/iDnYs33hs9

— Jeff Barnaby (@tripgore) May 15, 2020