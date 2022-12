En redes sociales se viralizó una conversación de trabajo, donde una joven argentina solicitaba el día libre en su primer día de trabajo, ya que necesitaba hacer varias vueltas, y es que al parecer esta no era la única solicitud de la nueva empleada.

La jefe inmediata, a través de redes sociales, compartió la conversación que la tenía atónita por el descaro de la recién ingresada :

“Hola, ¿Qué tal?, mira, es que mañana arrancaba a trabajar ahí en donde tú estás. Bueno ¿Te podría pedir permiso para faltar ya mañana? porque tengo cosas que hacer, unas vueltas. Gracias, espero tu respuesta”, se puede escuchar en la conversación.

No obstante, la joven adicionó que si no podía faltar, si era posible llegar más tarde de su horario normal y de paso aprovechó para preguntar si tenía hora de ‘break’.

Al parecer, a la joven no le habían aclarado los momentos de descanso por lo que también preguntó que: “¿Hay comida y esas cosas? ¿Puedo tomar mate o café?“.

La jefe, después de escuchar todas las solicitudes de la joven, le respondió: “Escúchame una cosa, ni siquiera te presentaste a la reunión de trabajo y ya vas a faltar, no, no. Si llegas al medio día no tienes hora de descanso, no tienes mate, no tienes nada. Llegas derecho a limpiar pisos”.

Debido a que la jefe no le otorgó el permiso, la joven no dudó en manifestar que el trabajo no cumplía sus expectativas: “Nada, no me sirve el trabajo, nos vemos la próxima, el año que viene, capaz que tenga suerte”.

Para después decir: “Consulta primero, si yo no llegase a faltar mañana, cuánto me van a pagar y cuándo voy a tener la licencia y el aguinaldo, eso es lo que me interesa”.