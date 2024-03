Por: El Colombiano

Todo un revuelo se vivió en San Luis, Antioquia, el pasado fin de semana cuando una tractomula decorada con globos y el número 15 llegó hasta la iglesia San Luis Gonzaga en el parque principal, desde el vehículo salió Mariana Duque, una joven que estaba cumpliendo 15 años.

Mariana es la mayor de cuatro hermanos y tuvo muy claro desde un primer momento que quería hacer algo diferente aunque no se imaginó que su deseo la llevaría a estar en las noticias y es que no tuvo una celebración cualquiera, ella quería llegar a su misa de cumpleaños en una tractomula y lo consiguió.

Johana Pantoja, mamá de la quinceañera, contó que su hija llevaba tiempo manifestándole al papá que quería llegar a la iglesia en uno de esos imponentes vehículos, que él ha manejado por años, pues es conductor.

“El papá lo cogía como en charla, entonces esa semana antes ella le seguía diciendo que la cosa era en serio”, manifestó Pantoja a EL COLOMBIANO.

A pesar de su insistencia, Fernando Duque, padre de Mariana, le dijo a su hija horas antes de ella arreglarse que no había sido posible conseguir la tractomula porque no había disponibilidad de esos vehículos ahí en el municipio.

“El día el sábado que se llegaron los 15, en la mañana, ella volvió y le dijo al papá que si sí le había conseguido el carro y el papá le dijo que no”, relató Johana.

Incluso a la madre le habían ofrecido, desde servicios para quinceañeras, vehículos particulares para hacer el traslado de ella, pero Mariana no quería otra cosa que no fuera un tractocamión y dijo que si no se conseguía, ella entonces se iba a la iglesia caminando.

Mariana fue a arreglarse y su mamá siguió con todos los preparativos de la celebración cuando faltando dos horas para la misa, el papá había logrado conseguir la tractomula y necesitaba alguien que la decorara.

“Dos horas antes de la misa, me avisó y me dijo ‘la pude conseguir’, busque quién la decore y yo ‘pero a quién le voy a decir en este corre corre’”, dijo Johana.

En ese momento, la mujer pensó en una amiga suya que la ha ayudado en otras ocasiones y le pidió el favor con el tiempo en su contra. “Ella se la ingenió, a ella le gustan mucho esas cosas, entonces infló unas bombas, las pegó, consiguió el número 15”.

Mientras tanto, Mariana no tenía idea de lo que ocurría, ella se estaba organizando, pero un ruido inconfundible le anticipó la sorpresa.

“Me fui a poner el vestido como a las 5:30 p. m., yo me estaba organizando y escuché que estaba reservando un carro y yo dije eso es un camión, pero no paré bolas”, señaló la joven.

En el mismo lugar, había otras personas que se estaban arreglando para un matrimonio y ante el sonido se asomaron al balcón y dijeron: llegó una mula decorada, ahí Mariana supo que era por ella.

“Las señoras que me organizaron de una me sacaron, yo estaba sorprendida, mejor dicho me monté a esa mula superfeliz, casi no me meten ahí porque el vestido era muy grande y la cabina de ese era muy chiquita, pero al final se logro”, detalló la cumpleañera.

Su madre vio el vehículo organizado fue en el momento que llegó a la iglesia. “Se puede decir vaya sorpresa porque la tractomula era del mismo color del vestido, coincidencias de la vida”.

“El papá le dio la vuelva al parque, todo el mundo pues sorprendido tanto que en los videos se puede escuchar que eso era lo que ella quería, que le dieron el gusto, fue mucha sorpresa ver una mula llevar una quinceañera y el conductor era el papá”, agregó Johana.

La historia no tardó en volverse viral gracias a una publicación en Twitter de Natalia Calao, quien resumió así la experiencia de Mariana: “Entró a la iglesia flotando”.

En San Luis una quinceañera llegó a su misa en una tractomula morada, la tractomula le dió la vuelta al parque pitando y la gente aplaudía, en el atrio de la iglesia ella se bajó con un vestido gigante y morado y una corona de piedras brillantes. Entró a la iglesia flotando 💜 pic.twitter.com/xHoOPyxRmg — Natalia Calao (@WomanDelCalao) March 17, 2024

Para la familia ha sido toda una sorpresa el alcance que ha tenido la historia y es que las fiestas de 15 años son una especie de tradición cultura en Colombia que implica un enorme esfuerzo por darle gusto a la cumpleañera, en este caso Mariana se salió de lo convencional y sin pensarlo, motivada por su pasión hacia estos vehículos, terminó haciendo un homenaje a la historia de su padre conductor, quien a su vez siguió el oficio de su padre y hermano.

“A mi me gustaría aprender a manejar carros de esos, pero no es lo único que quiero ser, yo quiero estudiar una profesión de agente de policía o algo así y saber manejar eso y tener la mía “, concluyó la joven.

Ahora Mariana se concentra en sus estudios y lograr hacer realidad sus próximos sueños con el apoyo y compañía de su familia, especialmente sus padres, que hicieron lo posible por verla feliz.

