Una de las partes más emocionantes de tener un viaje es llegar al hotel, ya que el tema de que esté todo limpio, la comodidad de la cama, el servicio que se recibe y más llaman mucho la atención y es una cosa que las personas disfrutan.

(Ver también: Cambiará la forma de hacer pagos en hoteles: tiene que ver con tarjetas débito y crédito)

Sin embargo, lo que muchos no saben es que hay algunas cosas de los cuartos que no se lavan como debería, por lo que la suciedad está presente y los clientes no lo saben.

Qué no se lava en los hoteles

La creadora de contenido Elliana Madrid, conocida en las redes sociales como @ellianamadridssss, compartió un video en el que explica que lleva varios meses trabajando como ‘housekeeper’, que es la encargada de hacer la limpieza a las habitaciones, y hay algunos elementos que nunca le han puesto a lavar.

Por ejemplo, entre los que mostró la creadora de contenido, aparece la cafetera, el cubrecama, el edredón principal, las sábanas y las almohadas. Esto quiere decir que lo único que se hace es organizarlas y tenderlas bien, mas no se lavan.

Dicho video, que ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones, ha despertado mucha indignación y preocupación por parte de los usuarios, quienes aseguran que están incluso aterrados porque no se tenga la limpieza necesaria en esos casos.

Lee También

“Estás bromeando, ¿no?”; “estoy aterrada”; “estoy sorprendida”; “como exagente de recepción puedo confirmar que los edredones no se lavan”, son algunos de los comentarios que aparecen en este.

Por otro lado, también hay personas que dicen que eso depende del hotel en el que se hospeden, ya que hay unos que sí cumplen a cabalidad con la higiene y la limpieza, así que cuando sale un cliente de una vez se reemplaza todo el juego de camas por uno que ya esté lavado.

(Ver también: Por qué no se debe guardar ropa en cajones de hoteles: estremecedora revelación de experto)

Qué hacer si encuentra sucio el cuarto del hotel

Lo cierto es que lo mejor apenas llegue a un hotel es revisar bien cómo está todo el tema de la limpieza, ya que si encuentra algo fuera de lo común debe avisar de inmediato al gerente o incluso al dueño del establecimiento.

Con eso le deben hacer la respectiva limpieza o cambiarlo de habitación a una que sí esté con todas las condiciones de higiene.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.