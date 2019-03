Al escuchar las razones por las que Hayer había traído a la bebé a clase, Alexander se puso la mochila portabebés para cargar a la pequeña y así dictó su clase matemáticas en el Morehouse College, Atlanta (Estados Unidos), informó la BBC.

“No tengo hijos propios. Me preocupaba que la niña empezara a llorar pero, en realidad, todo resultó perfecto. Ella se comportó extremadamente bien”, afirmó Alexander al portal Buzzfeed, declaración que rescata el medio británico.

Según el medio inglés, el profesor le dijo a Hayer que tenía permiso de traer a su hija a clase, porque se percató de que salía con frecuencia antes de tiempo para ir a recoger a Assata.

“Él tiene dos empleos, es un estudiante de tiempo completo, participa en los programas de liderazgo de la universidad y es padre. Esta foto sirve como un recordatorio de lo que los padres tienen que hacer cada día”, indicó Alexander a CNN.

Por su parte, Heyer aseguró al informativo que estaba nervioso por ir a clase.

“Morehouse es una universidad de hombres, y verme con un bebé amarrado a mí, haría que todos los ojos estuvieran sobre mí”, comentó.

Miles de personas en redes valoraron el gesto del profesor Alexander y aseguraron que es “el mejor profesor del mundo”.

Student came to class today with his child due to no babysitter or anybody to watch her while he was in class.

My professor NATHAN ALEXANDER said “I’ll hold her so you can take good notes!” #HBCU #morehouse #Respect pic.twitter.com/oogIqetseS

— TheOriginal™ (@Original_Vaughn) March 1, 2019