La foto, publicada por ella misma en Instagram y Twitter, desató una ola de burlas hacia Kim: algunos usuarios la convirtieron en meme, mientras que otros la compararon con personajes animados, como los de ‘Toy Story’.

A continuación puedes ver la imagen y, en seguida, los memes que le sacaron:

“Miren esto, muero de risa”.

“Por favor, alguien marque al 911”.

“Te puedes levantar, kim. Andy no está aquí”

You can get up Kim. ANDYs not here. Smh. pic.twitter.com/r1d3SHd7Wf — Baby Mia Nelson (@MiaNelsonBaby) 7 de agosto de 2018

“Está haciendo la pose de Woody”.

She doing the Woody pose pic.twitter.com/WcVWxSnXPS — Edgar Allen Moe (@De__Mane) 6 de agosto de 2018

“Oh, Dios mío. Esto luce como cuando Peter rodó sobre Louis mientras dormían”.

Omg this looks like when Peter rolled on Lois while they were sleeping pic.twitter.com/MEMC8YelsX — eddie (@eddiebruh12) 7 de agosto de 2018

“¡Estás fuera!”.

“Estoy tratando [de contenerme], pero todos estos memes son muy graciosos”.

I’m trying but all these other memes are hilarious 😂😂😭 pic.twitter.com/J6esgwgIXO — Joshua Kyle Jonathan (@JKJdot2) 7 de agosto de 2018

“¡Kimmy K. desde la cuerda superior! ¡Dios mío!!!”.

“Salto alto”.

“Yo lo hice mejor”.