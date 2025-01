El gran tema de conversación en Colombia durante este domingo 26 de enero fue el alegato entre Petro y Trump, que arrancó por la negativa del presidente colombiano de recibir un vuelo con 77 deportados desde suelo estadounidense.

(Vea también: Donald Trump revocó la visa de Gustavo Petro y de todos los funcionarios del Gobierno)

La andanada de medidas migratorias, económicas y éticas entre los dos mandatarios no paró. De hecho, Trump picó en punta afirmando que subiría un 25 % los aranceles para empresas y negocios de colombianos en su país.

Petro no se quedó atrás e hizo la misma propuesta al Ministerio de Comercio Exterior, pero con el 50 %. Ese tire y afloje entre ambos tiene a muchos colombianos sin la posibilidad, por ejemplo, de presentarse a las citas en la Embajada de EE. UU. en Bogotá para obtener su visado.

En redes, hubo quienes comentaron que por culpa de las medidas económicas “los iPhone van a quedar como en 17 millones de pesos”, a manera de chiste, pues con la medida de Petro, habría que pagar un 50 % más por uno de esos aparatos importados.

El lamento de los usuarios en redes fue generalizado, ya que muchos comentaron que ahora les tocará “comprar esos teléfonos a 48 cuotas” o más y que, con esos precios, les tocará olvidarse de adquirir el iPhone 16 y más bien soñar con tener el 7.

“Niñas piensen que si Trump nos veta en las ‘usas’, Apple no va a mandar los últimos modelos de los iPhone, y no vamos a poder actualizarnos”, “cuando los q votaron por Petro no puedan cambiar su iPhone porque no les sirve las tarjetas de crédito… ahí si les va a dar por activar la neuronas en reposo.”, comentaron algunos internautas.