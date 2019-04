En una grabación que circula por Twitter se ve a Sundar caminando en medio de una multitud cuando las personas le empezaron a lanzar lechugas en la cara.

Sundar estaba quitándose la lechuga de la boca y del cabello cuando un hombre le toca la cola.

Ante este hecho, Sundar se voltea rápidamente y le propina varias bofetadas al presunto agresor.

“Me tocó, me di la vuelta y empecé a caminar. Entonces me tocó por segunda vez y fue cuando me volví y le abofeteé“, afirmó Sundar al medio The New Indian Express.

La reacción de la política se viralizó y se convirtió en un ejemplo para otras mujeres en la India.

Cabe mencionar que Khushbu Sundar es una de las líderes en la India de #MeToo, un movimiento internacional contra el acoso sexual, rescató RT en Español.

This is called Kapala Moksha in Kannada. @khushsundar slapped a man who tried to misbehave with her while campaigning for Bengaluru Central Candidate. Even few lady reporters who are subjected to this kind of harassment should learn from Kushboo. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/v5ZuFDTTZa

— Sagay Raj P (@sagayrajp) April 10, 2019