De acuerdo con la cadena CBS, el hecho ocurrió en la tarde noche del pasado viernes en la intersección de Laurel Canyon Boulevard y la calle Paxton.

El video, publicado en la cuenta de Twitter por el mismo departamento de policía de Los Angeles, muestra el momento en que llegan al vehículo que ya estaba echando humo.

Segundos después, los uniformados alejaron a algunos transeúntes curiosos y posteriormente sacaron del carro al joven discapacitado y lo dejaron en un lugar seguro.

Aunque no saben por qué ocurrió el incidente, el vehículo se prendió en llamas un instante más tarde, quemando por completo la silla de ruedas del joven discapacitado, del que no revelaron su identidad.

Aparte de salvarle la vida, los policías, además, decidieron donarle una nueva silla de ruedas al parapléjico. Cuando les preguntaron por el suceso, respondieron humildemente: “Simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo”.

A continuación, el video del momento en que los oficiales salvan al joven:

It was another routine patrol shift.

Moments later, a car was engulfed in flames & @LAPDFoothill ofcrs had pulled a disabled man out.

His wheelchair was lost in the burnt wreck, but quickly replaced by an officer’s donation.

When asked, they had few words—“just doing our job”. pic.twitter.com/RJPMcCbEgQ

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 22, 2020