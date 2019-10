Un video publicado por la policía muestra que, al llegar, el uniformado se acercó al conductor y le gritó para que saliera del vehículo, ya que un tren se aproximaba a gran velocidad. Correa se dio cuenta de que el hombre estaba inconsciente y fue en ese momento que decidió sacarlo del carro, a pesar de que el tren ya estaba muy cerca de ellos.

En las imágenes, captadas por una cámara que el agente llevaba en su patrulla, también se ve que, poco después de sacar al conductor y ponerlo a salvo, el tren estrelló el auto.

“En ese momento, realmente no estaba pensando. Solo hacía mi trabajo y mi principal preocupación era sacarlo del vehículo”, manifestó Correa a CBS News, y luego añadió que el carro “voló” a unos 9 metros de ellos.

Aunque el medio indicó que el conductor fue atendido en ese momento, no reveló la causa por la que se desmayó.

Ahora, según la misma cadena de noticias, el patrullero Correa es visto como un héroe en Utah.

A continuación puedes ver el video del rescate y, en seguida, fotos de cómo quedó el vehículo estrellado:

Check out the amazing life-saving work by Trp. Correa this morning! pic.twitter.com/O6du6AN9Oo

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) October 16, 2019