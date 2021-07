La escena fue captada por las cámaras la televisión griega el pasado martes, durante el acto en el que la policía anunció que había recuperado el lienzo, ‘Cabeza de mujer’ (1939). En las imágenes, se ve cómo el cuadro cae lentamente desde el podio en el que había sido instalado y se estampa contra el suelo.

Rápidamente un hombre con tapabocas mascarilla, pero sin guantes, lo recoge y lo vuelve a colocar en el mismo lugar.

La ministra griega de Arte y Cultura, Lina Mendoni, criticó el incidente el jueves pero insistió en que la pintura “parece estar en buenas condiciones”.

I actually kinda feel for that guy with his guilty look to the camera. This would absolutely be me.

— Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) June 30, 2021