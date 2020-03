green

A través de Twitter, los trabajadores indicaron que aprovecharon la cuarentena del establecimiento (causada por el coronavirus) para darles ese recorrido a las aves, que están próximas a la época de anidación (construcción de nidos).

“Si bien este puede ser un momento extraño para nosotros, estos días son normales para los animales en Shedd. Nuestros cuidadores les brindan nuevas experiencias para que los animales exploren y expresen sus comportamientos naturales”, escribió el acuario en su publicación, que ya tiene miles de ‘me gusta’.

El acuario añadió que estarían actualizando a todos sus seguidores sobre el proceso de anidación de los pingüinos y que, además, harían continuas publicaciones “de animales diferentes”.

A continuación puede ver 3 videos de los pingüinos paseando por el acuario:

The adventure continues! 🐧🐧

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) 👇 pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Penguins like Edward and Annie will begin to build their nests next week. Join us digitally for nesting coverage! In the meantime, we will be sharing lots of different animal updates (and yes, Wellington will return!) 🐧👀 (2/3) pic.twitter.com/eCYKOwdOMz — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020