Aunque el video ha sido publicado por numerosos cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, en donde ha ganado más visualizaciones en el cuenta de @SubwayCreatures (Twitter), donde se publican historias curiosas que pasan en diferentes metros subterráneos.

De acuerdo con la publicación, que cuenta con más de 82.000 reproducciones y 1.000 retuits, la rata lleva en su boca una Egg McMuffin de McDonald’s.

Estas imágenes fueron publicadas el pasado viernes 13 de marzo y los internautas se han sorprendido por la habilidad de este animal para llevar rápidamente la hamburguesa en su boca, sin dejarla caer, mientras baja las escaleras.

“¡Se lo merece!”, expresó una mujer que presenció la escena y que su voz quedó registrada en el video viral.

And just like that a star was born—Egg McMuffin Rat #subwaycreatures pic.twitter.com/vCeVirHRUK

— Rick (@SubwayCreatures) March 13, 2020