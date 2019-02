En varias imágenes se ve al animal parado en el scooter en movimiento por una calle de Tokio (Japón).

‘Lo hace por diversión. A él le gusta el monopatín y solo tarda dos minutos en abordarlo”, afirmó Satomi al Daily Mail.

Satomi agregó que si hay un obstáculo, el perro puede esquivarlo para evitar estrellarse. “Mi perro siempre sacude la cola como una hélice cuando se sube a la patineta”, comentó la entrenadora al medio británico.

Según Satomi, ella es una instructora de adiestramiento que solo usa el entrenamiento positivo para enseñarle nuevas habilidades a su perro.

“Con elogios y la enseñanza, aprendió todo y nuestra relación ha mejorado con el tiempo”, puntualizó Satomi al medio inglés.

Corker spaniel! Bandana-wearing pooch shows off his scooter and skateboard-riding skills https://t.co/NC4Y1CSG8j pic.twitter.com/3cG1qOe6TV

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 7, 2019