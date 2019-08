En declaraciones al medio NBC News, White afirmó que dejó a su perro, un pitbull llamado Darby, dentro de su carro.

En medio de la pesca, White contó que logró atrapar a un tiburón de 2 metros de largo, lo sacó del agua y cuando trató de quitarle el anzuelo, el animal lo mordió en una pierna.

“Inmediatamente había sangre por todas partes, el primer mordisco tocó una arteria. La presión fue intensa”, comentó el hombre al medio estadounidense.

Al oír los gritos de dolor, Darby logró abrir una de las puertas del vehículo y corrió a salvar a su amo.

El pescador indicó que el perro mordió al tiburón en las branquias, pero el animal se aferró más a su pierna.

Ante esta situación, Darby agarró al tiburón por la cola y así logró que soltara a su dueño. Finalmente, White agarró al enorme pez y lo devolvió al agua.

White dice que su mascota le salvó la vida y que está muy orgulloso de él.

“Ha sido parte de la familia desde el primer día y ahora más. Si no fuera por él, hubiera sido mucho peor”, indicó el pescador al mismo medio.

