“Ustedes no piensas en eso, chicos, no es una prioridad, pero las mujeres tienen que ir a la peluquería“, dijo esa presentadora de Fox News a sus dos colegas masculinos durante el programa matinal Fox & Friends.

La presentadora se quejó de no poder ir a una tienda a devolver ropa que no quiere conservar y citó un tuit que dice: “Van a ver de qué color es realmente nuestro pelo, nuestras raíces van a crecer“.

“Todas mis amigas dicen, y no es una prioridad, la gente muere y soy consciente de eso, pero dicen que no pueden ir a hacerse la manicura“, agregó.

Las críticas contra esa periodista del canal favorito de los conservadores estadounidenses llenaron rápidamente en las redes sociales.

“ ¿Adivina quién no está preocupado por el cabello y las uñas en este momento? No pienses en voz alta, cariño, no eres lo suficientemente brillante“, le comentó un tuitero junto a la foto de 2 médicos o enfermeros que trabajan para curar a contagiados del coronavirus.

Las infecciones por coronavirus no paran de aumentar en Estados Unidos, donde se han registrado cerca de 70.000 casos y más de 1.000 muertos desde el inicio del brote. Las autoridades prevén que esas cifran aumenten mucho en los próximos días.

