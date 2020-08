green

Ruiz relató este martes que sus gemelos, Mateo y Santino, fallecieron después de que su novia, Carolina, diera a luz en el baño del Hospital Distrital Las Heras de la provincia de Santa Cruz.

Tan solo el viernes, el joven argentino había publicado en la misma red social un mensaje de felicitaciones por el cumpleaños de su pareja, donde mostraba su felicidad por el inminente nacimiento de los gemelos.

“Se me fueron mis dos angelitos. La verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos… Es inexplicable todo lo que pasé en este día, lo que sufrimos en este hospital de mierda, porque desgraciadamente el hospital de Las Heras es una mierda”, escribió desconsolado Ruiz.

Luego, detalló que Carolina había estado teniendo contracciones muy fuertes desde el día anterior, por lo que fueron más de 5 veces al hospital, pero nunca los atendieron. “Nadie nos quiso ayudar”, recordó en la publicación. Ruiz se preguntó por qué nadie en ese centro médico, en específico los médicos, no actuaron como debían en un caso de embarazo de gemelos y en cambio la mandaron para la casa.

“Todos se lavaron las manos hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital… Tuvo el primer bebé mientras yo gritaba para que alguien me ayude y nadie me hacía caso. Vinieron los enfermeros con su gran paciencia a querer hablarle muy tranquilos, cuando ella los estaba pariendo en un inodoro. El segundo bebé estaba de cola y ellos la hicieron parir cuando tendrían que haberle hecho una cesárea, ella se terminó desgarrando toda por culpa de estos animales”, agregó Ruiz en su Facebook.

Minutos después, el joven recibió la noticia que le destrozó el corazón. Aunque su novia estaba bien, los bebés no resistieron al nacer prematuros. Además del desgarrador relato, Miguel Ruiz publicó 2 fotos en las que él y Carolina aparecen con los dos bebés muertos.