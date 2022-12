El hecho quedó registrado por uno de los usuarios del lugar, quien grabó la disputa que sostuvieron dos hombres corpulentos al interior del establecimiento deportivo.

En las imágenes viralizadas en redes sociales, que ya cuentan con más de 6 millones de reproducciones en Twitter, se aprecia cómo los dos sujetos comienzan a golpearse ante la mirada de las demás personas que estaban entrenándose.

Sin entender lo que pasaba, una mujer preguntó: “¿Están jugando, verdad?”, haciendo referencia a que el rifirrafe podría tratarse de una práctica deportiva.

No obstante, la fuerza con la que los hombres lanzaban puños, patadas y empujones alertó a los presentes, que trataban de hacerse a un lado para no recibir algún golpe.

Fight breaks out in gym during peak hours‼️😳 pic.twitter.com/BTECVViXEf

— Daily Loud (@DailyLoud) December 2, 2022