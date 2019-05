La historia se conoció porque una compañera de Baruelo tomó unas fotografías en las que se ve a la joven atada de pies y manos con una cuerda a un árbol, y las compartió en redes sociales, informó el medio local The Epoch Times.

Baruelo, oriunda de Filipinas, trabajaba para una familia adinerada y emigró a ese país árabe hace unos meses.

A través de Twitter, el Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas confirmó que tiene conocimiento del caso y confirmó que la mujer fue devuelta a su país.

DFA reports that OFW Lovely Acosta Baruelo from Saudi Arabia arrived in Manila on 9 May. PH Embassy in Riyadh said her case was referred to them on 9 May; she was repatriated on same day. She was allegedly punished by her employer by being tied to a tree.@teddyboylocsin

— DFA Philippines (@DFAPHL) May 10, 2019