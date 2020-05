La mujer se rehusó a ponerse el tapabocas de nuevo y, al parecer, empezó a estornudar, por lo que los demás pasajeros enfurecieron, informó la revista Fórum, la cual indicó que el uso de máscaras en San Salvador es obligatorio desde el pasado 23 de marzo.

Un video que circula en Twitter muestra que entre 2 hombres cogieron a la mujer y la bajaron a la fuerza del bus; uno de ellos la pateó repetidamente en la espalda.

El medio citado señaló que testigos llamaron a la policía para denunciar el hecho —ocurrido el pasado 6 de mayo—, pero esta “no localizó a los involucrados”.

A continuación, el video:

Estação 🚉 Pirajá mata escura mulher 👩 entrou no ônibus 🚌 sem máscara 😷 e com tosse mudança do clima.

Veja pânico em Salvador @jairbolsonaro pic.twitter.com/Pdt34AW21K

— Bahia (@BahiaManoel2011) May 7, 2020