Por su parte, la víctima —identificada como Jorge Luis Castillo, de 29 años—ya lleva 5 días de incapacidad de los 25 que le dieron; además, se prepara para someterse a una cirugía en uno de sus ojos, informó RCN Radio.

Y es que según el testimonio del vigilante a Noticias RCN, el primer golpe que su atacante le dio fue justamente en un ojo:

“El joven me cayó de sorpresa y me cogió a golpes. No tuve ninguna reacción de defenderme porque el primer [golpe] que me dio fue en el ojo y ahí me siguió dando”.