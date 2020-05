Mediante una video publicado en Twitter, el grupo ‘Nana Otafrija Pallbearing & Waiting Services’ pidieron a la población que tomen las medidas de distanciamiento social si no quieren terminar bailando con ellos, haciendo referencia a que pueden morir si se contagian de COVID-19, y agradecieron a los profesionales de la salud del mundo por su trabajo.

En las imágenes, se ve a Benjamin Aidoo sentado en un féretro blanco mientras habla y a sus compañeros detrás de él, vestidos completamente de blanco, y usando tapabocas, para reforzar el mensaje de prevención en época de coronavirus.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

Mention 👇🏻 all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz

— Benjamin Aidoo (@nanaotafrija) May 5, 2020