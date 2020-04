En redes sociales se hizo viral un comercial reflexivo de la funeraria ‘La Solución’, ubicada en la provincia de El Seibo, en la que están aprovechando la irresponsabilidad de las personas que salen de sus casas en medio de la emergencia para ofrecerles sarcófagos que se “adaptan perfectamente a su inconciencia”.

“A ti que no entiendes que no salgas a la calle, que no hagas aglomeración de personas, a ti que te aburre quedarte en casa, no te preocupes. En funeraria ‘La Solución’ te hacemos el coro”, menciona el comercial, que acto seguido pone el video de los africanos bailando con un ataúd cargado en brazos que también se hizo viral.