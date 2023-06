Para algunos adultos la mejor manera de acercarse a los jóvenes y ser escuchados es a través de los gustos que estos puedan tener, en América Latina es muy usual que los adolescentes disfruten de la música urbana como el reguetón, a pesar de que este ha sido fuertemente cuestionado por sus letras denigrantes.

Recientemente un pastor evangélico ha dado de que hablar en redes sociales tras cantar una alabanza al ritmo del cantante puertorriqueño Bad Bunny, cantante del que se cree que está esperando un hijo con la modelo Kendall Jenner.

El canto religioso se hizo viral acumulando más de 8,1 millones de reproducciones y 276 mil me gusta.

No obstante, la alabanza al ritmo del reguetón causo opiniones divididas en internautas “El altar no es para eso, payaso del Diablo”, “Ridículo en su máxima expresión”, “que pastor tan auténtico, jajaja lo felicito, no se cae a mentiras”, “Ya no hay respeto hacia a Dios a lo que hemos llegado”, “Yo simplemente veo un poco de humor en la iglesia. Nada de malo”, fueron algunos de los comentarios en la publicación viral.