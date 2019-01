View this post on Instagram

😱ЧП на борту самолета S7 Бангкок – Новосибирск. Пьяного дебошира вязали всем самолетом! Фото+ видео 4 минуты! 💥Позади месяц путешествий по Юго-Восточной Азии, десятки авиаперелетов, сотни киллометров дорог, множество сложных экстремальных активностей: парашюты в Бангкоке, руфинг по небоскребам Сеула, трекинг по горам Гонконга, мототриал па живым вулканам Бали, залаз на шпиль и прыжок с ТВ-вышки высотой 223 м в Макао, прыжки с водопадов, серфинг, вейкборд, сотни гигабайт контента для блога @macpava ! ✈️Из Бангкока я вылетел в командировку в Новосибирск 15 января рейсом 582 авиакомпании @S7airlines . Но Россия для меня началась сразу после взлета самолета… 👿Полет проходил штатно и ничего не предвещало беды, пока на 3-м часу один из пассажиров не начал вызывающие себя вести и хамить. Я обратил на него внимание еще а начале полета по большой полупустой бутылке вискаря и странному поведению. 👨‍✈️Экипаж самолета пытался его успокоить, но все тщетно. На 4-м часу полета вмешался командир экипажа, который предложил в соответствии с международным воздушным законодательством 3 варианта развития событий: 1. Дебошир успокаивается сам. 2. Летим дальше, но по прилету его сдают полиции. 3. Самолет садится на территории Китая или Монголии и там разбираемся. 🍾Виновник торжества к тому времени разошелся еще больше и пассажиры дружными усилиями его обезвредили, связав ремнями и скотчем. При этом красавчик немного пострадал, в результате чего искали по салону врача. Как рассказали ребята, сидевшие рядом с ним, наш герой только откинулся с кичи, просидев 2 года в Тайской тюрьме и был депортирован. Походу на Родине он снова начнет по фене ботать🤘🏼. 🤬Ребят, как вы думаете, что ему грозит и нафига себя так по-свински вести, почему нельзя оставаться Человеком? #чп #s7 #siberia #пьяный #самолет #s7airlines #tv #репортаж #тв #lifenews #первыйканал #нтв #россия #новосибирск #нгс