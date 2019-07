“Mi amiga que no tiene Twitter me envió esto de su vuelo”, escribió la novelista en la publicación.

En otro trino, Burker agregó que su amiga le contó que el hombre caminó descalzo por la aeronave durante todo el viaje, lo cual molestó a los demás pasajeros.

La escritora aclaró en la misma red social que no divulgará detalles sobre cuándo ni en qué vuelo fueron grabadas las imágenes.

El video, que ya tiene más de 10.000.000 de reproducciones, dejó varios comentarios, en los que algunos internautas condenaron el acto antihigiénico del pasajero, y otros destacaron las habilidades del sujeto.

“Esto es lo más inquietante que he visto en Twitter”, “la gente sale de la casa y pierde la cabeza”, “qué impresionante forma de mover los pies”, fueron algunas opiniones que se leen en la publicación.

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd

— Alafair Burke (@alafairburke) July 15, 2019