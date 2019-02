En declaraciones al medio 7 News, Button indicó que la azafata le dijo que se trataba de una pequeña piedra e incluso le pidió que se la entregara.

Agregó que no se sintió bien durante el resto del vuelo, porque la idea de tener parte del cuerpo de otra persona en la comida no es agradable, indicó al mismo medio.

De acuerdo con Button, la aerolínea le otorgó un cupón por 55 dólares (unos 168.000 pesos) para usar en sus próximos destinos.

Por su parte, Singapore Airlines, considerada la mejor aerolínea del mundo por el portal Airline Ratings en 2019, afirmó estar decepcionada con lo ocurrido porque siempre espera que sus comidas “cumplan con un alto estándar”, rescató RT en Español.

La aerolínea aseguró que enviará el diente a Melbourne (Australia) para un análisis exhaustivo y así tomar las medidas respectivas.

Here's a stomach churner for you:

As Bradley Button neared the end of the rice in his Singapore Airlines meal, there was a sickening crunch.

He spat out what was in his mouth and there it was – a tooth that was not his.@AAPNewswire https://t.co/ixSwQp8k0E

— Kaitlyn Offer (@KaitlynOffer) February 27, 2019