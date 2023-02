Durante la emisión de este sábado 18 de febrero, una parte de los periodistas y presentadores del noticiero se fueron para Barranquilla, donde actualmente están de carnaval.

Una de las reporteras se fue para el barrio San Vicente, al norte de la ciudad, y llegó a un estadero en el que estaban varias personas que durante el día habían sido asistentes a la Batalla de Flores, como muchos famosos, el evento central de este sábado.

Al llegar allí, la mujer entrevistó a algunas personas que estaban presentes y uno de ellos protagonizó una escena curiosa que seguramente sea una broma, pero que no pasa desapercibida.

El hombre, que no dijo su nombre, aseguró: “Claro que no me puedes grabar porque mi mujer no sabe que estoy aquí en Barranquilla”. Sus palabras hicieron reír al resto de personas que estaban en la mesa.