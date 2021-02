Kathy Aldana, como se identifica la mamá de Tomás en Twitter, trinó que en el colegio de su hijo un profesor les propuso a los niños enviarse mensajes para celebrar el día de San Valentín.

Pero Tomás, cuenta su madre en la red social, quedó muy triste con la actividad porque no recibió ningún mensaje.

“Llora porque ni sus amigos le escribieron. Yo de mamá no sé si mis palabras lo reconfortan“, escribió la mujer, que después les pidió a los internauta, como se lee a continuación, si la podían ayudar a animar a su hijo con varios mensajes.

Esta mañana Tomás me cuenta que en la actividad que el profesor propuso de enviarse mensajes de San Valentín, él no recibió ninguno. 💔 Llora porque ni sus amigos le escribieron. Yo de mamá no sé si mis palabras lo reconfortan. ¿Y si ustedes me regalan un mensaje? pic.twitter.com/bcSINuNRaH

— Kathy Aldana (@kathy_aldana) February 18, 2021