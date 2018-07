Las autoridades llegaron 5 minutos después de lo ocurrido y le hicieron reanimación cardiopulmonar antes de llevársela al hospital en donde finalmente falleció, indica el medio de comunicación.

Owner Curt Johnson, el dueño de los saltarines, quien no se encontraba en el lugar cuando pasó el incidente cuenta a The Mirror (TM) que la razón del estallido fue debido a la temperatura, 20ºC, y que en todos los años que llevan prestando ese servicio este ha sido el único accidente que han tenido.

Las entidades encargadas están realizando las investigaciones correspondiente para resolver este caso y determinar la causa de la explosión, informa TM.

El artículo continúa abajo

Por otro lado, el ministro Robert Halfon expresó en su cuenta de Twitter que se debe crear una inspección y regulaciones con este tipo de juegos ya que en 2016 se vivió un caso parecido en la misma playa.

Muchas personas han expresado su condolencia en las redes sociales y gracias a una de las tías de la víctima se está realizando una recolecta para construir una banca en memoria de la pequeña en el lugar de los hechos.

After two horrific tragedies, Government need to look at update of regulations and inspection regime and consider a temporary ban on bouncy castles in public areas until we can be sure that they are safe. https://t.co/pjXom7r5DT — Robert Halfon MP (@halfon4harlowMP) July 1, 2018

“Después de dos tragedias horribles el gobierno necesita hacer actualizaciones en la regulación e inspección y considerar crear una multa temporal para los castillos inflables que estén en áreas públicas para que podamos estar tranquilos de que son seguros”.

The Health & Safety Executive have joined police investigating an 'explosion' in a large inflatable which killed a young girl on Gorleston beach near Great Yarmouth https://t.co/je9QOdDjIp pic.twitter.com/dLtt4Shdwe — ITV News Anglia (@itvanglia) July 2, 2018

Such sad news, what should have been an enjoyable family day out at #gorlestonbeach in #norfolk turned in to tragedy. My deepest thoughts to her family and everyone who knew the little girl. I don’t have any words 💔 — Jodie Hawkins (@johawk92) July 1, 2018

“Qué malas noticias, lo que debió haber sido un día para disfrutar en familia en la playa de Gorleston terminó en tragedia. Mis más profundo sentido pésame para la familia y todos los que conocieron a la pequeñita. No tengo palabras”.

Heartbreaking news coming from Gorleston beach. As a parent you can’t put into words how the little girl’s family feels. Thoughts with those involved. — Matt Lewendon (@matty_leww) July 1, 2018

“Tristes noticias de la playa Gorleston. Como padre de familia no puedo describir cómo puede estar sintiéndose la familia de la pequeña. Mi sentido pésame para sus cercanos”.