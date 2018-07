En un comunicado emitido por la empresa explican que consideran “como inapropiada” esta conducta y que están muy decepcionados de sus trabajadores, informa el medio de comunicación Daily Mail.

El artículo continúa abajo

El chef venezolano aprovechó para disculparse en su cuenta de Twitter asegurando que fue por “falta de sensibilidad de su parte” y que el mundial es una gran “oportunidad para unir y no para dividir”.

Benconsme también hizo uso de esta red social y aseguró que su “gesto, además de inapropiado, fue ofensivo e insensible con la comunidad asiática”.

Aún no se sabe cuánto tiempo van a ser suspendidos estos personajes. A continuación les compartimos el video que muestra el suceso.

@Telemundo, don't let your host make racist gestures on the air. 😐 Thanks!@UnNuevoDia#MundialTelemundo pic.twitter.com/01lCzOULvP

— Jimmy Sanchez (@JimmyJam99) June 27, 2018