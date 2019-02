The New England Journal of Medicine

A pesar de que tenía malestar general, la menor no vomitó ni presentó dolor en el pecho, informó The New England Journal of Medicine.

Por lo tanto, los médicos decidieron practicarle a la niña una radiografía en el tórax para identificar el cuerpo extraño.

El informe confirmó que se trataba de un colgante de oro con forma de corazón y estaba en el esófago torácico proximal, indicó el medio estadounidense.

Inmediatamente, los médicos realizaron un procedimiento no quirúrgico para eliminar el objeto.

“La revisión mostró lesiones menores de la mucosa del esófago. Después del procedimiento, la paciente se recuperó bien y fue dada de alta a su domicilio”, agregó el mismo medio.

Esta es la foto de la radiografía de la niña: