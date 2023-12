En la carta conmovedora, la niña dice que no le traiga regalos, que lo único que quiere es que su mamá vuelva a sonreír. Una conmovedora historia se ha vuelto viral en redes sociales, por cuenta de la carta de una niña de tan solo 9 años para Santa Claus. Los hechos se registraron en Cúcuta.

La pequeña, por medio de una carta que se ha vuelto viral en redes sociales, pide que no le traigan regalos a ella en navidad.

Pero su deseo era que su mamá pagara todas sus deudas para que no llorara más y poder volver a verla sonreír.

(Vea también: Gobierno lanzó créditos para trabajadores informales y al gota a gota le llegaría el fin)

“Querido Santa Claus quiero pedirte un favor, no quiero regalos, solo quiero que por favor ayudes a mi mamá a pagarle a la gente que debe y que no llore más. Solo eso, no nos traigas más nada, solo ayuda a mi mamá para verla sonreír de nuevo” dice el emotivo escrito en el que se aprecia una luna, un árbol, dos regalos y a la niña con su mamá.

Y es que de acuerdo con sus allegados, hace año y medio un familiar de su esposo enfermó y necesitaba tratamiento médico. Por ello, buscaron dinero prestado y al no poder pagarlo, acudió a los gota a gota, pero su deuda creció y ya no tiene cómo responder.







Su esposo trabaja como maestro de construcción, ella es ama de casa, saca rifas y vende pasteles. Viven en arriendo y asegura que lo devengado por su esposo no alcanza para pagar.

(Lea también: Luis Carlos Sarmiento y Gustavo Petro quieren acabar delito en Colombia: es de mucha plata)

Ante la petición de la niña, Elineth dio sus números de contacto para quienes puedan brindarle una ayuda económica en esta navidad. Al parecer la deuda supera los 20 millones de pesos.

Lee También

Pulzo complementa

Muchas personas suelen pedir dinero prestado para cubrir obligaciones o para solventar situaciones de urgencia. Sin embargo, al no poder acceder a un crédito bancario, tienen a pedir a los famosos gota a gota.

Estas personas tienden a dar el dinero sin pedir grandes requisitos, no obstante, el problema pasa cuando las personas no pueden cubrir las cuotas de pago, ahí surge el verdadero problema de quienes se endeudan bajo este tipo de modalidad.

Muchas personas han denunciado ser víctimas de acoso y en algunos casos han sido amenazadas de muerte por los prestamistas. Las autoridades han hecho el llamado quienes necesitan dinero para que no caigan en las manos de estas personas; recomiendan buscar otras alternativas.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.