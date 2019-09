De acuerdo con la publicación, el delincuente, que tenía un cuchillo, entró gritando al establecimiento y amenazó a la trabajadora de la máquina registradora para que le entregara el dinero.

En ese momento, la menor estaba con su padre en el local y su reacción fue arrojarle una tajada de pan al ladrón, indicó las autoridades.

En seguida, su padre apoyó el acto de su hija y empezó a tirarle botellas de bebidas energizantes al criminal.

El hombre se intimida por el inesperado ataque y huye corriendo del lugar. En el incidente, ninguna persona resultó herida.

“No puedo alabar lo suficiente la valentía del padre y la hija que intervinieron en este intento de robo”, afirmó el detective Noel Simmonds en la página de la policía.

Por ahora, las autoridades desconocen la identidad del sujeto y lo buscan en toda la ciudad.

Yesterday (16 September) an armed robber was scared off by an 11-year-old girl and her dad in #Worthing.

The pair threw two bottles of squash and a loaf of 🍞 at him in an attempt to stop the robbery.

