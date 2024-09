Recientemente, ‘Yo escucho Olímpica Armenia’ publicó un video que ha dejado atónitos a los habitantes de Armenia y a los colombianos en general.

Una adulta mayor de 67 años, identificada como Myriam, confesó que se dedica a vender chismes en su barrio y con esto ha logrado salir adelante.

Señaló, además, que tiene dos tarifas: algunos chismes cuestan $ 5.000 y otros $ 10.000 cuando se trata de “chismes suaves”.

Mencionó que para ella es fundamental enterarse de todo porque ese es su trabajo. Por eso, todos los días se sienta a las afueras de su casa para observar todo lo que sucede a su alrededor y así ponerle precio a su conocimiento.

“La gente viene a preguntarme cosas. Por ejemplo, una señora viene y me pregunta, ‘¿Doña Myriam, ese ruido que se escuchó anoche tan duro, qué fue?’, entonces yo contesto que no sé porque no me han untado la mano (pagado)”, dijo la mujer.