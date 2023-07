El uso de tacones altos es muy común entre mujeres, la sensación de feminidad y piernas más estilizadas que estos trasmiten llevan a utilizarlos continuamente, en especial para eventos espaciales donde el glamour es evidente.

No obstante, es importante tener en cuenta que no todas las mujeres disfrutan del uso constante de tacones altos, ya que algunas pueden experimentar molestias o dolores incomodos, es por esto, que algunas optan por alternativas más confortables.

Recientemente una joven se hizo viral por mostrar los tacones que todas desean tener, una combinación entre la comodidad y la elegancia. A través de un clip la mujer que se encontraba en un elegante evento mostró sus tacones, al inicio todo parecía normal hasta que comenzó a darle vueltas a la plataforma para terminar sin tacón, después de esto cogió un minitacon y lo ensamblo a la suela del calzado, lo que resulto en una cómoda baleta, cosa que evitará cargar con tenis o sandalias adicionales cuando la persona ya se siente cansada de la altura del zapato.

Los particulares tacones se hicieron virales sumando más de 90.8 millones de vistas y 2.2 millones de likes.

“Todos los tacones del mundo deberían de ser así siempre por favor y Gracias”, “Necesito, tengo pie plano y me canso muy rápido con zapatos de tacón”, “Ella vive en el 2050”, “y yo que me la he pasado descalza en fiestas”, “Buena idea, así ya no llevo mis chanclas viejas en funda”, fueron algunos de los comentarios en su mayoría de mujeres que de paso afirmaron desear unos iguales.