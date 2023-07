La sencillez y naturalidad de la cantante Ana del Castillo sigue conquistando a sus seguidores y amantes de la música de la vallenata.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video en el que se ve a la intérprete de ‘La cachera’ paseando por las calles de Valledupar a bordo de un mototaxi, mientras saluda con emoción a las personas que la reconocen.

“Ella es única, no le hace daño a nadie, no aparenta ser lo que no es”, “su esencia, Dios la ama así tal cual”, “Ana es todo un personaje” y “No hay nada qué hacer, hermosa Ana”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.