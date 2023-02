En un video compartido por @entre.besos quedó registrado el momento en el que una mujer llegó a una plaza de mercado, donde trabaja su pareja, lo saludó con un beso y sonriente trató de taparle los ojos para sorprenderlo.

El hombre apenado hace caso, mientras una persona, disfrazada de oso de peluche café y con vestido color rosa, se acercó bailando y sacó una cartelera con fotos de ellos juntos y una leyenda que decía:

“Mi amor, eres y serás el amor de mi vida. A pesar de las diferencias y obstáculos que se presentan día a día, mi corazón te pertenece y sabes qué, sí, aceptó casarme contigo. Te amo”.

Luego, la mujer sacó un estuche negro que en su interior tenía el anillo con el que le propuso matrimonio; ella se arrodilló y el hombre sorprendido lloró de la emoción, mientras estiraba su mano para que le colocara la sortija.

Después, se ve en el TikTok cuando se dieron un beso y resultaron bailando. Las personas de su alrededor se reían y fotografiaban el momento en el que la pareja se veía feliz.

Finalmente, el hombre dijo: “Estoy sorprendido, enamorado. Muchas gracias por este detalle, no me lo esperaba. No sabe lo mucho que la amo a ella”.